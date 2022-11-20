Характеристики товара
Описание
Диван Камфи 3-х местный (А) - Стильный, большой модульный диван. В качестве наполнителя используются многослойный пенополиуретан, силиконовое волокно. Благодаря этому, диван гарантирует максимально комфортный отдых. В основании диван оснащен пружинной «змейкой», которая значительно продлевает сидениям срок службы. Данная модель выполнена в минималистичном дизайне и отлично впишется в интерьер вашей комнаты. Мы предлагаем два варианта подлокотников для коллекции диванов Камфи.
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Длина2660 мм
- Глубина1130 мм
- Материал каркасадерево
- Цветсерый