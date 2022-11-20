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Диван Камфи 3-х местный (А) - фото 1Диван Камфи 3-х местный (А) - фото 2

Диван Камфи 3-х местный (А)

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Характеристики товара

Описание

Диван Камфи 3-х местный (А) - Стильный, большой модульный диван. В качестве наполнителя используются многослойный пенополиуретан, силиконовое волокно. Благодаря этому, диван гарантирует максимально комфортный отдых. В основании диван оснащен пружинной «змейкой», которая значительно продлевает сидениям срок службы. Данная модель выполнена в минималистичном дизайне и отлично впишется в интерьер вашей комнаты. Мы предлагаем два варианта подлокотников для коллекции диванов Камфи.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Длина2660 мм
  • Глубина1130 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветсерый

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