Фотография Диван Kate, зеленый, 3-х местный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Диван Kate, зеленый, 3-х местный

4.1
Оптовая цена
241 490 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Диван Kate, зеленый, 3-х местный
Диван Kate, зеленый, 3-х местный
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Диван Kate, зеленый, 3-х местный

4.1
241490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Диван Kate сдержанный и элегантный, он подойдет ко всем типам интерьера. Обивка из рифленого велюра придаст тепло и уют вашей гостиной.

• Обивка : 92% полиэстер, 8% полиамид
• Каркас : многослойная фанера, древесно-волокнистые плиты и массив сосны
• Подвеска сиденья на эластичных зигзагообразных ремнях
• Цилиндрические ножки (нуждаются в сборке): сталь с черным эпоксидным покрытием.

Размеры и вес упаковки :
Габариты - Д184 x В50 x Г93 см.
Вес - 47 кг


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Основные характеристики

  • Длина1830 мм
  • Глубина930 мм
  • Цветзеленый
  • Ширина840 мм
  • Высота840 мм

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