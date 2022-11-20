Фотография Диван Kate, зеленый, 5 местный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Диван Kate, зеленый, 5 местный

4.9
Оптовая цена
278 690 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Диван Kate, зеленый, 5 местный
Диван Kate, зеленый, 5 местный
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Диван Kate, зеленый, 5 местный

4.9
278690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Диван Kate сдержанный и элегантный, он подойдет ко всем типам интерьера. Обивка из рифленого велюра придаст тепло и уют вашей гостиной.

• Обивка : 92% полиэстер, 8% полиамид
• Каркас : многослойная фанера, древесно-волокнистые плиты и массив сосны
• Подвеска сиденья на эластичных зигзагообразных ремнях
• Цилиндрические ножки (нуждаются в сборке): сталь с черным эпоксидным покрытием.

Размеры и вес упаковки :
Габариты - Д235 x В52 x Г96 см.
Вес - 58.5 кг


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Основные характеристики

  • Длина2320 мм
  • Глубина930 мм
  • Цветзеленый
  • Ширина840 мм
  • Высота840 мм

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