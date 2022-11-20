Диван Kate, зеленый, 5 местный
278690 ₽
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Диван Kate сдержанный и элегантный, он подойдет ко всем типам интерьера. Обивка из рифленого велюра придаст тепло и уют вашей гостиной.
• Обивка : 92% полиэстер, 8% полиамид
• Каркас : многослойная фанера, древесно-волокнистые плиты и массив сосны
• Подвеска сиденья на эластичных зигзагообразных ремнях
• Цилиндрические ножки (нуждаются в сборке): сталь с черным эпоксидным покрытием.
Размеры и вес упаковки :
Габариты - Д235 x В52 x Г96 см.
Вес - 58.5 кг