Характеристики товара
Описание
Механизм трансформации: Венеция, спальное место 2140х1450 мм
Основные характеристики
- Высота1090 мм
- Ширина2640 мм
- Глубина1610 мм
Механизм трансформации: Венеция, спальное место 2140х1450 мм
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