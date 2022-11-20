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Диван Кельт угловой - фото 1Диван Кельт угловой - фото 2

Диван Кельт угловой

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Механизм трансформации: Венеция, спальное место 2140х1450 мм

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Основные характеристики

  • Высота1090 мм
  • Ширина2640 мм
  • Глубина1610 мм

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