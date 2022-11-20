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Диван Кельт угловой сектор с оттоманкой - фото 1Диван Кельт угловой сектор с оттоманкой - фото 2

Диван Кельт угловой сектор с оттоманкой

13 оценок
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Диван Кельт угловой сектор

Характеристики товара

Описание

Механизм трансформации: Венеция, спальное место 2850х1450 мм

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Основные характеристики

  • Высота1090 мм
  • Ширина3230 мм
  • Глубина1830 мм

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