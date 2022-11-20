Товар в корзине. Перейти
Диван Kennewick - фото 1Диван Kennewick - фото 2Диван Kennewick - фото 3Диван Kennewick - фото 4Диван Kennewick - фото 5Диван Kennewick - фото 6

Диван Kennewick

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Мангрол
Диван Мангрол
Следующий Диван - скамья Мангрол
Диван Мангрол

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота960 мм
  • Ширина1600 мм
  • Глубина1000 мм
  • Материалдерево
  • Материал сиденьярогожка

Выполненные заказы

Диван Kennewick, ткань рогожка зелёная Smart sawana 31, ножки из бука
Диван Kennewick, ткань рогожка зелёная Smart sawana 31, ножки из букаДиван Kennewick, ткань рогожка зелёная Smart sawana 31, ножки из букаДиван Kennewick, ткань рогожка зелёная Smart sawana 31, ножки из букаДиван Kennewick, ткань рогожка зелёная Smart sawana 31, ножки из букаДиван Kennewick, ткань рогожка зелёная Smart sawana 31, ножки из бука
Подробнее о заказе

Похожие товары

Диван АссольНастоящее фото товара Диван Ассоль, произведённого компанией ChiedoCover
от17 90018
21 790 ₽Оптовая цена
12

Диван Ассоль

Настоящее фото товара Диван барный Флэш, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
119Хит

Диван барный Флэш

Диван ДублинНастоящее фото товара Диван Дублин, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
13

Диван Дублин

Диван ВинтажНастоящее фото товара Диван Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
39Хит

Диван Винтаж

Настоящее фото товара Диван Simple, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена
6

Диван Simple

Настоящее фото товара Диван София линейный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
11

Диван София линейный

Диван модульный с каретной стяжкойНастоящее фото товара Диван модульный с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
от14 900
Оптовая цена
6

Диван модульный с каретной стяжкой

Диван БостонНастоящее фото товара Диван Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена
5

Диван Бостон

Настоящее фото товара Диван классический, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
7

Диван классический

Диван большой, угловойНастоящее фото товара Диван большой, угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена
14

Диван большой, угловой

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Комод BeFree BP-8024, произведённого компанией ChiedoCover
от83 190
Оптовая цена
12

Комод BeFree BP-8024

Стул В-630 Настоящее фото товара Стул В-630 , произведённого компанией ChiedoCover
от4 550
Оптовая цена
14

Стул В-630

Эко визитницаНастоящее фото товара Эко визитница, произведённого компанией ChiedoCover
от1 950
Оптовая цена
6

Эко визитница

Стул офисный Simona розовыйНастоящее фото товара Стул офисный Simona розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99037
24 990 ₽Оптовая цена
6

Стул офисный Simona розовый

В наличии 76 шт.
Кресло Nadra из массива тика и ротангаНастоящее фото товара Кресло Nadra из массива тика и ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
от66 990
Оптовая цена
8

Кресло Nadra из массива тика и ротанга

Стул Кромвель NEW синийНастоящее фото товара Стул Кромвель NEW синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99051
13 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Кромвель NEW синий

В наличии 98 шт.
Настоящее фото товара Кресло Aktivia, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена
8

Кресло Aktivia

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 29011
6 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден