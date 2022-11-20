Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота960 мм
- Ширина1600 мм
- Глубина1000 мм
- Материалдерево
- Материал сиденьярогожка
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Комод BeFree BP-8024
Стул В-630
Эко визитница
Стул офисный Simona розовый
Кресло Nadra из массива тика и ротанга
Стул Кромвель NEW синий
Кресло Aktivia
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден