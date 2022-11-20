Характеристики товара
Описание
Диваны коллекции Халден собираются из модулей. Мягкие и глубокие они полностью обшиты интерьерной тканью и поэтому Вы можете их ставить отдельно или вместе. Используя возможность выбора обивочного материала (модули могут быть разных цветов) и ножек дивана Вы можете создать свою модель для Вашего интерьера. Съемные чехлы Благодаря съемным чехлам, Вы сможете в любой момент обновить внешний вид дивана, если прежние чехлы утратят яркость, протрутся или просто захочется нового цвета в интерьере. Модульный Модульная система позволяет заказать индивидуальную конфигурацию дивана, чтобы он идеально подходил под размеры и дизайн Вашей комнаты
Ширина 306
Глубина 204
Высота 80
Ящик для белья Нет
Каркас Массив, мебельный щит
Наполнение ППУ
Наполнение подушек ППУ
Съемный чехол Да
Подъемный механизм Нет
Жесткость Средний
Механизм Нет
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина3060 мм
- Глубина2040 мм
- Материал каркасамассив дерева