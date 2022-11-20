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Диван Халден (3 модуля) - фото 1Диван Халден (3 модуля) - фото 2

Диван Халден (3 модуля)

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Характеристики товара

Описание

Диван Халден 3-х местный Диваны коллекции Халден собираются из модулей. Мягкие и глубокие они полностью обшиты интерьерной тканью и поэтому Вы можете их ставить отдельно или вместе. Используя возможность выбора обивочного материала (модули могут быть разных цветов) и ножек дивана Вы можете создать свою модель для Вашего интерьера. Съемные чехлы Благодаря съемным чехлам, Вы сможете в любой момент обновить внешний вид дивана, если прежние чехлы утратят яркость, протрутся или просто захочется нового цвета в интерьере. Модульный Модульная система позволяет заказать индивидуальную конфигурацию дивана, чтобы он идеально подходил под размеры и дизайн Вашей комнаты

Ширина 306
Глубина 102
Высота 80
Ящик для белья Нет
Каркас Массив, мебельный щит
Наполнение ППУ
Наполнение подушек ППУ
Съемный чехол Да
Подъемный механизм Нет
Жесткость Мягкий
Механизм Нет

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина3060 мм
  • Глубина1020 мм
  • Материал каркасамассив дерева

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