Характеристики товара
Описание
Диван Халден 3-х местный Диваны коллекции Халден собираются из модулей. Мягкие и глубокие они полностью обшиты интерьерной тканью и поэтому Вы можете их ставить отдельно или вместе. Используя возможность выбора обивочного материала (модули могут быть разных цветов) и ножек дивана Вы можете создать свою модель для Вашего интерьера. Съемные чехлы Благодаря съемным чехлам, Вы сможете в любой момент обновить внешний вид дивана, если прежние чехлы утратят яркость, протрутся или просто захочется нового цвета в интерьере. Модульный Модульная система позволяет заказать индивидуальную конфигурацию дивана, чтобы он идеально подходил под размеры и дизайн Вашей комнаты
Ширина 306
Глубина 102
Высота 80
Ящик для белья Нет
Каркас Массив, мебельный щит
Наполнение ППУ, Пух/перо
Наполнение подушек ППУ, Пух/перо
Съемный чехол Да
Подъемный механизм Нет
Жесткость Средний
Механизм Нет
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина3060 мм
- Глубина1020 мм
- Материал каркасамассив дерева