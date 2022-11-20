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Диван Халден прямой (4 модуля) - фото 1Диван Халден прямой (4 модуля) - фото 2

Диван Халден прямой (4 модуля)

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Характеристики товара

Описание

Диваны собираются из модулей. Мягкие и глубокие они полностью обшиты интерьерной тканью и поэтому Вы можете их ставить отдельно или вместе. Используя возможность выбора обивочного материала (модули могут быть разных цветов) и ножек дивана Вы можете создать свою модель для Вашего интерьера. Съемные чехлы Благодаря съемным чехлам, Вы сможете в любой момент обновить внешний вид дивана, если прежние чехлы утратят яркость, протрутся или просто захочется нового цвета в интерьере. Модульный Модульная система позволяет заказать индивидуальную конфигурацию дивана, чтобы он идеально подходил под размеры и дизайн Вашей комнаты

Ширина 408
Глубина 102
Высота 80
Ящик для белья Нет
Каркас Массив, мебельный щит
Наполнение ППУ, Пух/перо
Наполнение подушек ППУ, Пух/перо
Съемный чехол Да
Подъемный механизм Нет
Жесткость Мягкий
Механизм Нет

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина4080 мм
  • Глубина1020 мм
  • Материал каркасамассив дерева

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