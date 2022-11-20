Характеристики товара
Описание
Диваны собираются из модулей. Мягкие и глубокие они полностью обшиты интерьерной тканью и поэтому Вы можете их ставить отдельно или вместе. Используя возможность выбора обивочного материала (модули могут быть разных цветов) и ножек дивана Вы можете создать свою модель для Вашего интерьера. Съемные чехлы Благодаря съемным чехлам, Вы сможете в любой момент обновить внешний вид дивана, если прежние чехлы утратят яркость, протрутся или просто захочется нового цвета в интерьере. Модульный Модульная система позволяет заказать индивидуальную конфигурацию дивана, чтобы он идеально подходил под размеры и дизайн Вашей комнаты
Ширина 204
Глубина 156
Высота 80
Ящик для белья Нет
Каркас Массив, мебельный щит
Наполнение ППУ
Наполнение подушек ППУ
Съемный чехол Да
Подъемный механизм Нет
Жесткость Средний
Механизм Нет
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина2040 мм
- Глубина1560 мм
- Материал каркасамассив дерева