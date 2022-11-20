Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота950 мм
- Длина1800 мм
- Глубина900 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
Диван угловой Бостон
Диван барный Флэш
Диван классический
Диван Ассоль
Диван Simple
Диван Винтаж
Диван Дублин
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван большой, угловой
Кресло Хукер
Подстолье чугунное Истборн
Полукресло Шарри коричневый велюр Amore
Кресло Серена, лещина
Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ светло-коричневый
Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ темно-серый
Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый/ светло-коричневый
Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый
Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый/темно-серый