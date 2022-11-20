Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Ширина2300 мм
- Глубина1120 мм
- Вес75 кг
- Цветсерый
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Стол Лофт-6
Стул-кресло Самба, синий
Стул Харизма NEW, пластиковый, черный
Стол Лидер 4, D800
Стол Лидер 16, D1800
Стол Милан
Стол Хольмен, белый
Журнальный стол 120*60 Кросс серебро
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден