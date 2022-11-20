компактная модель, которая идеально подойдет для небольших городских квартир. У дивана есть надежный и простой механизм трансформации «Книжка» и уникальная наклонная спинка, которая вместе с подушками, набитыми синтепухом, делает его невероятно удобным. Каркас основания — рама из многослойной прочной фанеры — экологичный материал, который имеет международный сертификат Carb. В основании сиденья располагается система металлических пружинных змеек Steel Springs, упругий пенополиуретановый матрас и пушистое волокно HolloTech. Под сиденьем есть вместительный короб для белья. Он выполнен из ламинированной мебельной плиты и имеет объем 208 литров — в него легко можно убрать постельное белье. Ножки дивана выполнены из натурального дерева — кавказского бука, окрашены в цвет "слоновая кость" и покрыты лаком
Механизм «Книжка» :
Диваны, оснащенные механизмом книжка, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации
В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место
Материал обивки: Рогожка
Механизм: Книжка
Короб для белья: Есть
Каркас: Фанера / ДСП / ЛДСП
Наполнитель: Пружины змейка / ППУ / Синтепон
Габариты (см): 218х112х96
Спальное место (см): 200х135
Высота посадочного места (см): 49
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