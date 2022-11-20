Диван-книжка Голливуд, капучино

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Диван-книжка Голливуд, капучино

5
35 990 ₽
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Диван-кровать Римини, коричневый
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Диван-кровать Римини, молочный

Характеристики товара

Описание

Прямой диван «Голливуд» — компактная модель, которая идеально подойдет для небольших городских квартир. У дивана есть надежный и простой механизм трансформации «Книжка» и уникальная наклонная спинка, которая вместе с подушками, набитыми синтепухом, делает его невероятно удобным. Каркас основания — рама из многослойной прочной фанеры — экологичный материал, который имеет международный сертификат Carb. В основании сиденья располагается система металлических пружинных змеек Steel Springs, упругий пенополиуретановый матрас и пушистое волокно HolloTech. Под сиденьем есть вместительный короб для белья. Он выполнен из ламинированной мебельной плиты и имеет объем 208 литров — в него легко можно убрать постельное белье. Ножки дивана выполнены из натурального дерева — кавказского бука, окрашены в цвет "слоновая кость" и покрыты лаком.

Механизм «Книжка» :

  • Диваны, оснащенные механизмом книжка, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации
  • В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место: 200х135
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Основные характеристики

  • Материал сиденьявелюр
  • Высота960 мм
  • Ширина2180 мм
  • Глубина1120 мм
  • Цветбежевый
  • Высота до сиденья490 мм

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