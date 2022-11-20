Прямой диван «Голливуд» — компактная модель, которая идеально подойдет для небольших городских квартир. У дивана есть надежный и простой механизм трансформации «Книжка» и уникальная наклонная спинка, которая вместе с подушками, набитыми синтепухом, делает его невероятно удобным. Каркас основания — рама из многослойной прочной фанеры — экологичный материал, который имеет международный сертификат Carb. В основании сиденья располагается система металлических пружинных змеек Steel Springs, упругий пенополиуретановый матрас и пушистое волокно HolloTech. Под сиденьем есть вместительный короб для белья. Он выполнен из ламинированной мебельной плиты и имеет объем 208 литров — в него легко можно убрать постельное белье. Ножки дивана выполнены из натурального дерева — кавказского бука, окрашены в цвет "слоновая кость" и покрыты лаком.
Механизм «Книжка» :
Халат Махровый женский, с капюшоном
Стол Лидер 2, уличный из реек
Стул Соло
Матрас ACTIVE ЛАТЕКС, 2000x1200
Стул Викинг, зеленый шенилл
Диван-кровать Ричмонд, прямой, синий
Диван-кровать Ричмонд, прямой, темно-бежевый
Диван-кровать Венеция, прямой, молочный
Диван-кровать Венеция, прямой, серый
Диван-кровать Барон, прямой, темно-бежевый