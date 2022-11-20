Диван-книжка ГОЛЛИВУД розовый

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Диван-книжка ГОЛЛИВУД розовый

4.9
35 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Диван-книжка ГОЛЛИВУД серый
Диван-книжка ГОЛЛИВУД серый
Следующий Диван-книжка ГОЛЛИВУД серый рогожка
Диван-книжка ГОЛЛИВУД серый рогожка

Характеристики товара

Описание

компактная модель, которая идеально подойдет для небольших городских квартир. У дивана есть надежный и простой механизм трансформации «Книжка» и уникальная наклонная спинка, которая вместе с подушками, набитыми синтепухом, делает его невероятно удобным. Каркас основания — рама из многослойной прочной фанеры — экологичный материал, который имеет международный сертификат Carb. В основании сиденья располагается система металлических пружинных змеек Steel Springs, упругий пенополиуретановый матрас и пушистое волокно HolloTech. Под сиденьем есть вместительный короб для белья. Он выполнен из ламинированной мебельной плиты и имеет объем 208 литров — в него легко можно убрать постельное белье. Ножки дивана выполнены из натурального дерева — кавказского бука, окрашены в цвет "слоновая кость" и покрыты лаком

Механизм «Книжка» :
Диваны, оснащенные механизмом книжка, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации
В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место

Материал обивки: Велюр
Механизм: Книжка
Короб для белья: Есть
Каркас: Фанера / ДСП / ЛДСП
Наполнитель: Пружины змейка / ППУ / Синтепон
Габариты (см): 218х112х96
Спальное место (см): 200х135
Высота посадочного места (см): 49

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота960 мм
  • Длина2180 мм
  • Глубина1120 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Материал каркасаЛДСП, фанера, ДСП
  • Материал сиденьяППУ (пенополиуретан), независимый пружинный блок, синтепон
  • Материалвелюр
  • Ширина спального места1350 мм
  • Длина спального места2000 мм
  • Короб для бельяесть

С этим товаром покупают

Чехол 84 Premium с карманом для подушкиНастоящее фото товара Чехол 84 Premium с карманом для подушки, произведённого компанией ChiedoCover
от1 120
11

Чехол 84 Premium с карманом для подушки

Чехол 94 Premium комбинированныйНастоящее фото товара Чехол 94 Premium комбинированный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
6

Чехол 94 Premium комбинированный

Чехол 96 Premium с подкладомНастоящее фото товара Чехол 96 Premium с подкладом, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
12

Чехол 96 Premium с подкладом

Чехол 97 Premium с подкладомНастоящее фото товара Чехол 97 Premium с подкладом, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
10

Чехол 97 Premium с подкладом

Настоящее фото товара Чехол 108, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
14

Чехол 108

Чехол 100 PremiumНастоящее фото товара Чехол 100 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от990
11

Чехол 100 Premium

Чехол 84 Premium, серыйНастоящее фото товара Чехол 84 Premium, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 120
64Хит

Чехол 84 Premium, серый

Другие товары из раздела

Диван-книжка ГОЛЛИВУД горчичныйНастоящее фото товара Диван-книжка ГОЛЛИВУД горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
35 990
Оптовая цена
7

Диван-книжка ГОЛЛИВУД горчичный

Диван-кровать РИМИНИ серыйНастоящее фото товара Диван-кровать РИМИНИ серый, произведённого компанией ChiedoCover
36 990
Оптовая цена
14

Диван-кровать РИМИНИ серый

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
14

Основание для кровати Box Spring Hotel

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel Plus, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена
15

Основание для кровати Box Spring Hotel Plus

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Rest, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена
7

Основание для кровати Box Spring Rest

Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
14

Прихожая лофт Нагпур

Настоящее фото товара Прихожая лофт Наилси, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
16

Прихожая лофт Наилси

Настоящее фото товара Прихожая лофт Намвон, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
7

Прихожая лофт Намвон

Настоящее фото товара Прихожая лофт Наплен, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
10

Прихожая лофт Наплен