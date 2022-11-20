Диван-книжка ГОЛЛИВУД серый

7 оценок

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Диван-книжка ГОЛЛИВУД серый

4.4
41 990 ₽
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Диван-кровать СЛИМ МИНИ серый
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Диван-книжка ГОЛЛИВУД розовый

Характеристики товара

Описание

компактная модель, которая идеально подойдет для небольших городских квартир. У дивана есть надежный и простой механизм трансформации «Книжка» и уникальная наклонная спинка, которая вместе с подушками, набитыми синтепухом, делает его невероятно удобным. Каркас основания — рама из многослойной прочной фанеры — экологичный материал, который имеет международный сертификат Carb. В основании сиденья располагается система металлических пружинных змеек Steel Springs, упругий пенополиуретановый матрас и пушистое волокно HolloTech. Под сиденьем есть вместительный короб для белья. Он выполнен из ламинированной мебельной плиты и имеет объем 208 литров — в него легко можно убрать постельное белье. Ножки дивана выполнены из натурального дерева — кавказского бука, окрашены в цвет "слоновая кость" и покрыты лаком

Механизм «Книжка» :
Диваны, оснащенные механизмом книжка, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации
В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место

Материал обивки: Велюр
Механизм: Книжка
Короб для белья: Есть
Каркас: Фанера / ДСП / ЛДСП
Наполнитель: Пружины змейка / ППУ / Синтепон
Габариты (см): 218х112х96
Спальное место (см): 200х135
Высота посадочного места (см): 49

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Основные характеристики

  • Высота960 мм
  • Длина2180 мм
  • Глубина1120 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Материал каркасаЛДСП, фанера, ДСП
  • Материал сиденьяППУ (пенополиуретан), независимый пружинный блок, синтепон
  • Материалвелюр
  • Ширина спального места1350 мм
  • Длина спального места2000 мм
  • Короб для бельяесть

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