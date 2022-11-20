Характеристики товара
Описание
Механизм трансформации: Евроэкспресс, спальное место 1650х1980 мм
Основные характеристики
- Высота970 мм
- Ширина1830 мм
- Глубина1120 мм
Механизм трансформации: Евроэкспресс, спальное место 1650х1980 мм
Диван Бурлеск
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван 3-местный Chester (Честер)
Диван Chester (Честер) кожаный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
Новогодний чехол на стул 02
Стальное Подстолье 1021EM
Стол обеденный Орлеан малый
Диван Cardello двухместный
Диван Cardello трехместный
Диван Chester S двухместный
Диван с оттоманкой Barcelona
Диван двухместный Barcelona
Кресло Паладин Стандарт
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден