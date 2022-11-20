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Диван Кодос 165 - фото 1Диван Кодос 165 - фото 2

Диван Кодос 165

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Механизм трансформации: Евроэкспресс, спальное место 1650х1980 мм

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Основные характеристики

  • Высота970 мм
  • Ширина1830 мм
  • Глубина1120 мм

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