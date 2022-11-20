Фотография Диван Колизей от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Диван Колизей

4.8
Оптовая цена
от 64 890 ₽
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Диван Колизей
Диван Колизей
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Диван Колизей

4.8
64890 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасадерево
  • Высота900 мм
  • Длина1920 мм
  • Глубина850 мм
  • Материал сиденьяткань

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