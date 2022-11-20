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Диван Корсо прямой, молочный

Артикул: CH-019-312
17 оценок
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Характеристики товара

Описание

Модульный диван Корсо сочетает в себе современный лаконичный дизайн, который легко вписать в интерьер любой квартиры!
Вы сами выбираете комплектацию из различных модулей.

МЕХАНИЗМ
Диван раскладывается при помощи удобного и надежного механизма "еврокнижка".
Он отличается долговечностью и простотой эксплуатации.
В результате трансформации получается ровное, широкое и удобное спальное место. Чтобы разложить диван, достаточно выдвинуть на себя сиденье и опустить спинку.

ОСНОВАНИЕ
Высокоплотный ППУ-матрас в сочетании с независимым пружинным блоком обеспечивают ортопедический эффект и здоровый сон. Основание имеет средний уровень жесткости.

КАРКАС
В конструкции дивана используются материалы из натурального дерева, которые гарантируют экологичность и прочность каркаса.
Под сиденьем предусмотрен вместительный бельевой ящик, в который можно легко убрать несколько одеял и подушек.

ОБИВКА

Обивка дивана - мягкий бархатистый премиальный микровелюр. Это красивая, тактильно приятная и очень практичная ткань. Она не впитывает жидкости, а загрязнения с нее удаляются легко и быстро.

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Основные характеристики

  • Ширина2440 мм
  • Глубина1210 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Вес135 кг
  • Максимальная нагрузка220 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Фото с производства

Фотография товара Диван прямой Корсо, селеста 22 от компании ChiedoCover. Смотреть все

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