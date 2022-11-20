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Диван кожаный 2-х местный черный 5606-2P - фото 1Диван кожаный 2-х местный черный 5606-2P - фото 2Диван кожаный 2-х местный черный 5606-2P - фото 3Диван кожаный 2-х местный черный 5606-2P - фото 4Диван кожаный 2-х местный черный 5606-2P - фото 5Диван кожаный 2-х местный черный 5606-2P - фото 6

Диван кожаный 2-х местный черный 5606-2P

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина950 мм
  • Длина1810 мм
  • Вес79 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьякожа
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияЕвропа

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