Характеристики товара
Описание
Основные характеристики
- Высота700 мм
- Ширина840 мм
- Длина1220/1750 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьякожа
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияЕвропа
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Диван Ассоль
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