Характеристики товара
Описание
Основные характеристики
- Высота710 мм
- Ширина950 мм
- Длина1740 мм
- Вес55 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьякожа
- Цветчерный
- Страна изготовленияЕвропа
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