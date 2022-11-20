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Диван кожаный черный FL1838-2P-NEGRO - фото 1Диван кожаный черный FL1838-2P-NEGRO - фото 2Диван кожаный черный FL1838-2P-NEGRO - фото 3Диван кожаный черный FL1838-2P-NEGRO - фото 4

Диван кожаный черный FL1838-2P-NEGRO

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Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Ширина950 мм
  • Длина1740 мм
  • Вес55 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьякожа
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияЕвропа

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