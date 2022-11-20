Характеристики товара
Описание
Диван “Хадсон” - лучший представитель современных кожаных диванов.Произведен в Индии из лицевой кожи буйвола. Это значит, что для него использовался верхний, самый дорогой, спил кожи. Такая кожа имеет полностью природное лицо и считается материалом качества люкс.Иногда, на коже видны прижизненные пороки животного: родимые пятна, укусы насекомого, не полностью прокрашенные морщины. Они не считаются дефектами и только подчеркивают красоту натурального материала.Каркас дивана выполнен из тропической акации. Эта древесина относится к твердым породам и поэтому можно с уверенностью сказать, что диван выдержит большие нагрузки и прослужит не один десяток лет.Кожа окрашена проникающими анилиновыми красителями. Они не забивают поры и материал дышит. На таком диване комфортно отдыхать в любой сезон.Для этого дивана применяется технология градиентного окрашивания. Это дает неоднородный, глубокий цвет.Модель функциональна; все подушки снимаются, облегчая уход за изделием.Хадсон - невероятно комфортен! Поддерживающие тело подушечки помогают максимально расслабиться.
Основные характеристики
- Ширина1700 мм
- Глубина1000 мм
- Высота900 мм
- Ширина сиденья1200 мм
- Вес84 кг
- Материалкожа
- Материал ножекмассив бука
- Цветоранжевый
- Страна изготовленияИндия