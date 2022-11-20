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Диван кожаный "хадсон" коричневый

Артикул: CH-052-123
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Диван “Хадсон” - лучший представитель современных кожаных диванов.Произведен в Индии из лицевой кожи буйвола. Это значит, что для него использовался верхний, самый дорогой, спил кожи. Такая кожа имеет полностью природное лицо и считается материалом качества люкс.Иногда, на коже видны прижизненные пороки животного: родимые пятна, укусы насекомого, не полностью прокрашенные морщины. Они не считаются дефектами и только подчеркивают красоту натурального материала.Каркас дивана выполнен из тропической акации. Эта древесина относится к твердым породам и поэтому можно с уверенностью сказать, что диван выдержит большие нагрузки и прослужит не один десяток лет.Кожа окрашена проникающими анилиновыми красителями. Они не забивают поры и материал дышит. На таком диване комфортно отдыхать в любой сезон.Для этого дивана применяется технология градиентного окрашивания. Это дает неоднородный, глубокий цвет.Модель функциональна; все подушки снимаются, облегчая уход за изделием.Хадсон - невероятно комфортен! Поддерживающие тело подушечки помогают максимально расслабиться.

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Основные характеристики

  • Ширина1700 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья1200 мм
  • Вес84 кг
  • Материалкожа
  • Материал ножекмассив бука
  • Цветоранжевый
  • Страна изготовленияИндия

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