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Диван-кровать Адрианна, бежевый

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1070 мм
  • Длина2350 мм
  • Глубина1250 мм
  • Материал каркасамассив дерева, береза, фанера

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