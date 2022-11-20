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Диван-кровать Адрианна, фиолетовый

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Диван-кровать Адрианна, бежевый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1070 мм
  • Длина2350 мм
  • Глубина1250 мм
  • Материал каркасамассив дерева, береза, фанера

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