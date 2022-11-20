Характеристики товара
Описание
Уникальность дивана «Альберо» заключается в исключительной практичности при очевидном внешнем минимализме. Модель «Альберо» выполнена в современном европейском стиле: буфы на посадочном месте, контрастная строчка сидений и высокие опоры создают оригинальный скандинавский дизайн. Главной особенностью дивана являются компактные габариты и отсутствие подлокотников, благодаря чему он может разместиться даже в самой небольшой комнате. Диван с легкостью преобразовывается в кровать, а специальный наполнитель для сна способствует максимальному отдыху.
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина900 мм
- Длина1900 мм