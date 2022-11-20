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Диван-кровать Альберо Комфорт

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Характеристики товара

Описание

Уникальность дивана «Альберо» заключается в исключительной практичности при очевидном внешнем минимализме. Модель «Альберо» выполнена в современном европейском стиле: буфы на посадочном месте, контрастная строчка сидений и высокие опоры создают оригинальный скандинавский дизайн. Главной особенностью дивана являются компактные габариты и отсутствие подлокотников, благодаря чему он может разместиться даже в самой небольшой комнате. Диван с легкостью преобразовывается в кровать, а специальный наполнитель для сна способствует максимальному отдыху.

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина1900 мм

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