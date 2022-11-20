Характеристики товара
Описание
Механизм трансформации: Книжка
Каркас: Фанера, брус хвойных пород (усиленный)
Элементы сидения и спальная часть: Латексный ППУ и блок плоских пружин "змейка"
Основные характеристики
- Длина1900 мм
- Ширина930 мм
- Высота870 мм
- Материалметалл, фанера, ткань, синтепух, дерево
- Цветсиреневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1900 мм
- Высота упаковки680 мм
- Глубина упаковки450 мм
- Объём упаковки0.58 м3
- Вес упаковки60 кг