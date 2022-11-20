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Диван-кровать Алиот

Артикул: CH-050-587
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Механизм трансформации: Книжка

Каркас: Фанера, брус хвойных пород (усиленный)

Элементы сидения и спальная часть: Латексный ППУ и блок плоских пружин "змейка"

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Основные характеристики

  • Длина1900 мм
  • Ширина930 мм
  • Высота870 мм
  • Материалметалл, фанера, ткань, синтепух, дерево
  • Цветсиреневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1900 мм
  • Высота упаковки680 мм
  • Глубина упаковки450 мм
  • Объём упаковки0.58 м3
  • Вес упаковки60 кг

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