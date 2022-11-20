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Диван-кровать Ambito 105 коричневый - фото 1Диван-кровать Ambito 105 коричневый - фото 2Диван-кровать Ambito 105 коричневый - фото 3Диван-кровать Ambito 105 коричневый - фото 4Диван-кровать Ambito 105 коричневый - фото 5Диван-кровать Ambito 105 коричневый - фото 6Диван-кровать Ambito 105 коричневый - фото 7

Диван-кровать Ambito 105 коричневый

12 оценок
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Диван-кровать Ambito 105 темно-серый
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Диван-кровать Ambito 105 темно-серый

Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина910 мм
  • Длина1070 мм
  • Вес28 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияЕвропа

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