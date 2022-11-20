Характеристики товара
Описание
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Ширина910 мм
- Длина1070 мм
- Вес28 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияЕвропа
Диван Торонто
Диван Лотос
Диван Ромео
Диван Колибри
Диван Рондо
Диван Visit
Диван Джаз
Диван Visit Lux
Диван Тик-так
Диван Антей
Диван Chesterfield Lux двухместный синий
Диван Аргос
Диван Dox
Диван 15
Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, антрацит
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка авокадо
Диван Kansas