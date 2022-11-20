Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина1120 мм
- Длина1800 мм
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван Chester (Честер) кожаный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый
Диван Манчестер
Диван Кубус
Кресло Онега
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ авокадо
Диван Barbs трехместный
Диван Bari двухместный
Диван Bari трехместный
Диван Cardello двухместный
Диван Cardello трехместный