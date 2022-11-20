Прямой диван Барон обладает изысканным дизайном и большой функциональностью. Он подходит для отдыха у телевизора, встречи гостей и ежедневного сна. Благодаря надежному механизму трансформации "Аккордеон" и качественному внутреннему наполнителю в разложенном виде модель образует полноценное спальное место с ровной поверхностью. Раскладывается модель легко и быстро - диван выкатывается вперед. Сиденье и спинка выполнены из износостойкой и красивой рогожки, а подлокотники и нижняя часть из экокожи более темного оттенка. Такая цветовая гамма делает модель универсальной и подходящей практически для всех интерьеров.
Механизм «Аккордеон» :
Стул Венский с подлокотниками Cross MN
Светильник лофт Трапеция Квиндесим X
Стул Kongsberg, бордовый, сплошной
Матрас SPRINGOFF ДОМИНО, 2000x1500
Женский халат Mariposa, зеленый, L/XL
Банкетка marsielle
Банкетка ДОРИС 1
Банкетка ДОРИС
Банкетка СИЕНА 7
Банкетка МОЛАНД