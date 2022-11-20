Диван-кровать Барон, прямой, бежевый, велюр

14 оценок

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Диван-кровать Барон, прямой, бежевый, велюр

4.8
33 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Прямой диван Барон обладает изысканным дизайном и большой функциональностью. Он подходит для отдыха у телевизора, встречи гостей и ежедневного сна. Благодаря надежному механизму трансформации "Аккордеон" и качественному внутреннему наполнителю в разложенном виде модель образует полноценное спальное место с ровной поверхностью. Раскладывается модель легко и быстро - диван выкатывается вперед. Сиденье и спинка выполнены из износостойкой и красивой рогожки, а подлокотники и нижняя часть из экокожи более темного оттенка. Такая цветовая гамма делает модель универсальной и подходящей практически для всех интерьеров.

Механизм «Аккордеон» :

  • Аккордеон – механизм трансформации, который характеризуется легкостью раскладки
  • Диваны, оснащенные подобной системой, компактны и подходят для любых помещений
  • Благодаря такому способу раскладывания спальное место (200х146) получается ровным и высоким
  • Функциональности подобной мягкой мебели добавляет возможность использования съемных чехлов
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Основные характеристики

  • Материал сиденьявелюр
  • Высота900 мм
  • Ширина1700 мм
  • Глубина1010 мм
  • Высота до сиденья370 мм
  • Цветбежевый

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