Прямой диван Барон обладает изысканным дизайном и большой функциональностью. Он подходит для отдыха у телевизора, встречи гостей и ежедневного сна. Благодаря надежному механизму трансформации "Аккордеон" и качественному внутреннему наполнителю в разложенном виде модель образует полноценное спальное место с ровной поверхностью. Раскладывается модель легко и быстро - диван выкатывается вперед. Сиденье и спинка выполнены из износостойкой и красивой рогожки, а подлокотники и нижняя часть из экокожи более темного оттенка. Такая цветовая гамма делает модель универсальной и подходящей практически для всех интерьеров.
Механизм «Аккордеон» :
Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас
Стул Венский, белый
Матрас SPRINGOFF ДОМИНО, 2000x1100
Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, XXL
Банкетка Элис, 105
Банкетка Элис, 65
Банкетка СИЕНА 6
Банкетка Грация
Банкетка Грация 1
Стол Куб, кофейный
Диван-кровать Брайтон, угловой, розовый
Диван-кровать Брайтон, угловой, графитовый
Диван Монте-Карло
Диван Люкс с высокой спинкой
Диван Шлягер
Диван 3-местный Chester (Честер)