Прямой диван Барон обладает изысканным дизайном и большой функциональностью. Он подходит для отдыха у телевизора, встречи гостей и ежедневного сна. Благодаря надежному механизму трансформации "Аккордеон" и качественному внутреннему наполнителю в разложенном виде модель образует полноценное спальное место с ровной поверхностью. Раскладывается модель легко и быстро - диван выкатывается вперед. Сиденье и спинка выполнены из износостойкой и красивой рогожки, а подлокотники и нижняя часть из экокожи более темного оттенка. Такая цветовая гамма делает модель универсальной и подходящей практически для всех интерьеров.
Механизм «Аккордеон» :
Стул Кантри, без подушки
Стул складной Торни, черный
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, белая
Матрас ACTIVE ЛАТЕКС, 2000x1800
Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, L/XL
Банкетка MOKA, со спинкой
Банкетка Алекс, 105
Банкетка Бруно, 105
Банкетка Бруно, 65
Банкетка Эден, 65
Диван-кровать Барон, прямой, бежевый, велюр
Диван-кровать Брайтон, угловой, розовый
Диван Монте-Карло
Диван Люкс с высокой спинкой
Диван Шлягер
Диван 3-местный Chester (Честер)