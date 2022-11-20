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Диван-кровать Bolero

13 оценок
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Диван 3-х местный Compo бежевый 232 см
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Диван 3-х местный Compo бежевый 232 см

Характеристики товара

Описание

Вес изделия зависит от типа основания

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Длина1920/2220 мм
  • Глубина950/2040 мм
  • Вес110 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияЕвропа

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