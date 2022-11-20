Диван-кровать БРАЙТОН

13 оценок

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Диван-кровать БРАЙТОН

4.8
49 990 ₽
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Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, изумрудный, левый угол
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Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, светло-синий, левый угол

Характеристики товара

Описание

Классический прямой диван-кровать «Брайтон-1» аккуратно впишется в современный интерьер и станет местом притяжения и сбора всей семьи. Диван имеет простую и лаконичную форму: длинные прямоугольные подушки спинки, удобные широкие подлокотники и мягкое сиденье с глубокими декоративными утяжками.

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Основные характеристики

  • Длина2420 мм
  • Ширина1210 мм
  • Высота800 мм
  • Цветбежевый
  • Материал каркасаДСП, фанера, ЛДСП
  • Механизмеврокнижка

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