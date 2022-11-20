Классический прямой диван-кровать «Брайтон-1» аккуратно впишется в современный интерьер и станет местом притяжения и сбора всей семьи. Диван имеет простую и лаконичную форму: длинные прямоугольные подушки спинки, удобные широкие подлокотники и мягкое сиденье с глубокими декоративными утяжками.
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Диван-кровать ПОРТЛЕНД-7, синий
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-7, серый
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, розово-серый, левый угол
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, молочный, правый угол
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, темно-бежевый, левый угол
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, темно-бежевый, правый угол
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, молочный, левый угол
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, розово-серый, правый угол
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