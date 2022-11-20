Классический прямой диван-кровать «Брайтон-1» аккуратно впишется в современный интерьер и станет местом притяжения и сбора всей семьи. Диван имеет простую и лаконичную форму: длинные прямоугольные подушки спинки, удобные широкие подлокотники и мягкое сиденье с глубокими декоративными утяжками. Внутри дивана установлен надежный и долговечный механизм трансформации «Еврокнижка», благодаря которому диван не нужно отодвигать от стены, чтобы превратить в полноценное спальное место. Диван можно использовать для зонирования помещений, так как задняя поверхность спинки обита основной тканью. Вместительный бельевой ящик идеально подойдет для хранения спальных принадлежностей.
Механизм «Еврокнижка» :
Чехол 01 на стул Кьявари, синий
Матрас SPRINGOFF ДОМИНО, 2000x1700
Женский халат Mariposa, зеленый, S/M
Стеллаж Ринго 2
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-2, темно-бежевый, правый угол
Диван-кровать МЕДИСОН, серый
Диван прямой Савит, синий
Диван-кровать Римини, коричневый
Диван-книжка Голливуд, капучино
Диван-кровать Корсо, прямой, серо-розовый
Диван-кровать Корсо 2, прямой, молочный
Диван-кровать Корсо 3, угловой, розовый
Диван Монте-Карло
Диван Люкс с высокой спинкой
Диван Шлягер
Диван 3-местный Chester (Честер)