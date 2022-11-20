Диван-кровать Брайтон, прямой, графитовый

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Диван-кровать Брайтон, прямой, графитовый

4.8
49 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Диван-кровать Брайтон, угловой, графитовый
Диван-кровать Брайтон, угловой, графитовый
Следующий Диван-кровать Мэдис, прямой, темно-бежевый
Диван-кровать Мэдис, прямой, темно-бежевый

Характеристики товара

Описание

Классический прямой диван-кровать «Брайтон-1» аккуратно впишется в современный интерьер и станет местом притяжения и сбора всей семьи. Диван имеет простую и лаконичную форму: длинные прямоугольные подушки спинки, удобные широкие подлокотники и мягкое сиденье с глубокими декоративными утяжками. Внутри дивана установлен надежный и долговечный механизм трансформации «Еврокнижка», благодаря которому диван не нужно отодвигать от стены, чтобы превратить в полноценное спальное место. Диван можно использовать для зонирования помещений, так как задняя поверхность спинки обита основной тканью. Вместительный бельевой ящик идеально подойдет для хранения спальных принадлежностей.

Механизм «Еврокнижка» :

  • Диваны, оснащенные механизмом «Еврокнижка», отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации
  • Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене
  • В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место: 200х167
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал сиденьярогожка
  • Высота690 мм
  • Ширина2420 мм
  • Глубина1210 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Цветсерый

С этим товаром покупают

Диван БостонНастоящее фото товара Диван Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена
5

Диван Бостон

Настоящее фото товара Чехол для стола 19, произведённого компанией ChiedoCover
от2 220
5

Чехол для стола 19

Настоящее фото товара Стол Mount со стеклянной столешницей , произведённого компанией ChiedoCover
от33 990
Оптовая цена
13

Стол Mount со стеклянной столешницей

Диван раскладной LOAN, зеленыйНастоящее фото товара Диван раскладной LOAN, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
113 290
Оптовая цена
12

Диван раскладной LOAN, зеленый

Банкетка silvaНастоящее фото товара Банкетка silva, произведённого компанией ChiedoCover
29 990
Оптовая цена
5

Банкетка silva

Диван Soft Life прямой, темно-серыйНастоящее фото товара Диван Soft Life прямой, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от83 490
Оптовая цена
13

Диван Soft Life прямой, темно-серый

Диван Avec Plaisir, прямой черныйНастоящее фото товара Диван Avec Plaisir, прямой черный, произведённого компанией ChiedoCover
от52 790
Оптовая цена
7

Диван Avec Plaisir, прямой черный

Диван Barcelona, трехместный белыйНастоящее фото товара Диван Barcelona, трехместный белый, произведённого компанией ChiedoCover
от84 990
Оптовая цена
5

Диван Barcelona, трехместный белый

Диван Jack, аквамаринНастоящее фото товара Диван Jack, аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover
от66 590
Оптовая цена
9

Диван Jack, аквамарин

Стул Тюльпан, на металлическом основанииНастоящее фото товара Стул Тюльпан, на металлическом основании, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
9

Стул Тюльпан, на металлическом основании

Другие товары из раздела

Диван-кровать Портленд 2, угловой правый, изумрудныйНастоящее фото товара Диван-кровать Портленд 2, угловой правый, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
58 490
Оптовая цена
10

Диван-кровать Портленд 2, угловой правый, изумрудный

Диван-кровать Портленд 2, угловой левый, темно-бежевыйНастоящее фото товара Диван-кровать Портленд 2, угловой левый, темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
58 490
Оптовая цена
6

Диван-кровать Портленд 2, угловой левый, темно-бежевый

Диван-кровать Мэдис, прямой, темно-коричневыйНастоящее фото товара Диван-кровать Мэдис, прямой, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
36 490
Оптовая цена
13

Диван-кровать Мэдис, прямой, темно-коричневый

Настоящее фото товара Диван Монте-Карло, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена
13

Диван Монте-Карло

Настоящее фото товара Диван Люкс с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена
6

Диван Люкс с высокой спинкой

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
8

Диван Шлягер

Диван 3-местный Chester (Честер)Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
от82 500
Оптовая цена
6

Диван 3-местный Chester (Честер)