Классический прямой диван-кровать «Брайтон-1» аккуратно впишется в современный интерьер и станет местом притяжения и сбора всей семьи. Диван имеет простую и лаконичную форму: длинные прямоугольные подушки спинки, удобные широкие подлокотники и мягкое сиденье с глубокими декоративными утяжками. Внутри дивана установлен надежный и долговечный механизм трансформации «Еврокнижка», благодаря которому диван не нужно отодвигать от стены, чтобы превратить в полноценное спальное место. Диван можно использовать для зонирования помещений, так как задняя поверхность спинки обита основной тканью. Вместительный бельевой ящик идеально подойдет для хранения спальных принадлежностей.
Механизм «Еврокнижка» :
Спинка чехла, серебряная
Матрац "Нежность"
Барный стул Sport, красный/ черный
Женский халат Mariposa, лиловый, S/M
Диван-кровать Римини, молочный
Диван-кровать Римини, темно-зеленый
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