Диван-кровать Брайтон, прямой, розовый

7 оценок

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Диван-кровать Брайтон, прямой, розовый

4.7
49 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Классический прямой диван-кровать «Брайтон-1» аккуратно впишется в современный интерьер и станет местом притяжения и сбора всей семьи. Диван имеет простую и лаконичную форму: длинные прямоугольные подушки спинки, удобные широкие подлокотники и мягкое сиденье с глубокими декоративными утяжками. Внутри дивана установлен надежный и долговечный механизм трансформации «Еврокнижка», благодаря которому диван не нужно отодвигать от стены, чтобы превратить в полноценное спальное место. Диван можно использовать для зонирования помещений, так как задняя поверхность спинки обита основной тканью. Вместительный бельевой ящик идеально подойдет для хранения спальных принадлежностей.

Механизм «Еврокнижка» :

  • Диваны, оснащенные механизмом «Еврокнижка», отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации
  • Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене
  • В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место: 200х167
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Основные характеристики

  • Материал сиденьярогожка
  • Высота690 мм
  • Ширина2420 мм
  • Глубина1210 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Цветрозовый

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