Диван-кровать Брайтон, прямой серый

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Характеристики товара

Описание

Классический прямой диван-кровать «Брайтон-1» аккуратно впишется в современный интерьер и станет местом притяжения и сбора всей семьи. Диван имеет простую и лаконичную форму: длинные прямоугольные подушки спинки, удобные широкие подлокотники и мягкое сиденье с глубокими декоративными утяжками. Внутри дивана установлен надежный и долговечный механизм трансформации «Еврокнижка», благодаря которому диван не нужно отодвигать от стены, чтобы превратить в полноценное спальное место. Диван можно использовать для зонирования помещений, так как задняя поверхность спинки обита основной тканью. Вместительный бельевой ящик идеально подойдет для хранения спальных принадлежностей.

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Основные характеристики

  • Высота690 мм
  • Длина2420 мм
  • Ширина1210 мм
  • Материал каркасаДСП, фанера, ЛДСП
  • Цветсерый
  • Механизмеврокнижка

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