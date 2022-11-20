Характеристики товара
Описание
Классический прямой диван-кровать «Брайтон-1» аккуратно впишется в современный интерьер и станет местом притяжения и сбора всей семьи. Диван имеет простую и лаконичную форму: длинные прямоугольные подушки спинки, удобные широкие подлокотники и мягкое сиденье с глубокими декоративными утяжками. Внутри дивана установлен надежный и долговечный механизм трансформации «Еврокнижка», благодаря которому диван не нужно отодвигать от стены, чтобы превратить в полноценное спальное место. Диван можно использовать для зонирования помещений, так как задняя поверхность спинки обита основной тканью. Вместительный бельевой ящик идеально подойдет для хранения спальных принадлежностей.
Основные характеристики
- Высота690 мм
- Длина2420 мм
- Ширина1210 мм
- Материал каркасаДСП, фанера, ЛДСП
- Цветсерый
- Механизмеврокнижка