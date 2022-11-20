Диван-кровать Брайтон, угловой, голубой

8 оценок

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Диван-кровать Брайтон, угловой, голубой

4.9
69 990 ₽75 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Классический угловой диван «Брайтон-3» аккуратно впишется в современный интерьер и станет местом притяжения и сбора всей семьи. Диван имеет простую, лаконичную форму: длинные прямоугольные подушки спинки, удобные широкие подлокотники и мягкое сиденье с глубокими декоративными утяжками. Угловая секция универсальна, поэтому может быть расположена как с правой, так и с левой стороны. Задняя поверхность спинки обита основной тканью, поэтому диван можно использовать для зонирования помещений. Внутри дивана установлен механизм трансформации «Еврокнижка», благодаря которому диван не нужно отодвигать от стены, чтобы превратить в полноценное спальное место. Вместительный бельевой ящик идеально подойдет для хранения спальных принадлежностей.

Механизм «Еврокнижка» :

  • Диваны, оснащенные механизмом «Еврокнижка», отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации
  • Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене
  • В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место
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Основные характеристики

  • Материал сиденьярогожка
  • Высота690 мм
  • Ширина3430 мм
  • Глубина1700 мм
  • Высота до сиденья370 мм
  • Цветголубой
  • Длина спального места2000 мм
  • Ширина спального места1670 мм
  • Короб для бельяесть

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