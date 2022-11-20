Классический угловой диван «Брайтон-3» аккуратно впишется в современный интерьер и станет местом притяжения и сбора всей семьи. Диван имеет простую, лаконичную форму: длинные прямоугольные подушки спинки, удобные широкие подлокотники и мягкое сиденье с глубокими декоративными утяжками. Угловая секция универсальна, поэтому может быть расположена как с правой, так и с левой стороны. Задняя поверхность спинки обита основной тканью, поэтому диван можно использовать для зонирования помещений. Внутри дивана установлен механизм трансформации «Еврокнижка», благодаря которому диван не нужно отодвигать от стены, чтобы превратить в полноценное спальное место. Вместительный бельевой ящик идеально подойдет для хранения спальных принадлежностей.
Механизм «Еврокнижка» :
Диван Люкс с высокой спинкой
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см
Стол складной Натали серый
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка беж
Стул Кеми, рогожка лазурь, каркас бук
Банкетка chesterfield
Банкетка ПАЛЕРМО
Банкетка РИО
Банкетка PARKER
Банкетка DUART
Диван-кровать Мэдис, прямой, темно-бежевый
Диван-кровать Портленд 2, угловой правый, изумрудный
Диван-кровать Портленд 2, угловой левый, темно-бежевый
Диван Монте-Карло
Диван Шлягер
Диван 3-местный Chester (Честер)