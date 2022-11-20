Классический угловой диван «Брайтон-3» аккуратно впишется в современный интерьер и станет местом притяжения и сбора всей семьи. Диван имеет простую, лаконичную форму: длинные прямоугольные подушки спинки, удобные широкие подлокотники и мягкое сиденье с глубокими декоративными утяжками. Угловая секция универсальна, поэтому может быть расположена как с правой, так и с левой стороны. Задняя поверхность спинки обита основной тканью, поэтому диван можно использовать для зонирования помещений. Внутри дивана установлен механизм трансформации «Еврокнижка», благодаря которому диван не нужно отодвигать от стены, чтобы превратить в полноценное спальное место. Вместительный бельевой ящик идеально подойдет для хранения спальных принадлежностей.
Механизм «Еврокнижка» :
Модуль VEIL 2-х местный угловой левый
Стол обеденный раздвижной Azzuro
Диван Кодос 165
Чехол для стола 05, белый
Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, темно-бежевый, левый угол
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, светло-синий, правый угол
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, серый, левый угол
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, изумрудный, правый угол
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, изумрудный, левый угол