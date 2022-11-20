Фотография Диван-кровать CASICO, черный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Диван-кровать CASICO, черный

4.9
Оптовая цена
81 690 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Диван-кровать CASICO, черный
Диван-кровать CASICO, черный
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О товаре

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Диван-кровать CASICO, черный

4.9
81690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Каркас из сосны и фанеры, механизмы и шарниры из стали. 4 конические ножки из массива гевеи, покрытого нитролаком. 4 откидывающиеся ножки с закрытием на скрытую молнию, из стали, окрашенной эпоксидной краской черного цвета, с накладками из ПВХ. Сиденье и спинка: наполнитель из спрессованного пеноматериала и пеноматериала из полиуретана. Амортизация за счет арочных пружин. Подлокотники: наполнитель из полиэфирного пеноматериала и волокон полиэстера. Подушки : наполнитель из ваты из полиэстера.

1 упаковка:
Габариты - Ш134 x В29 x Г125 см
Вес - 42 кг

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Основные характеристики

  • Длина1390 мм
  • Ширина810 мм
  • Высота900 мм
  • МатериалПолиэстер
  • Цветчерный

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