Диван-кровать CASICO, черный
81690 ₽
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Каркас из сосны и фанеры, механизмы и шарниры из стали. 4 конические ножки из массива гевеи, покрытого нитролаком. 4 откидывающиеся ножки с закрытием на скрытую молнию, из стали, окрашенной эпоксидной краской черного цвета, с накладками из ПВХ. Сиденье и спинка: наполнитель из спрессованного пеноматериала и пеноматериала из полиуретана. Амортизация за счет арочных пружин. Подлокотники: наполнитель из полиэфирного пеноматериала и волокон полиэстера. Подушки : наполнитель из ваты из полиэстера.
1 упаковка:
Габариты - Ш134 x В29 x Г125 см
Вес - 42 кг