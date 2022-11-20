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Диван-кровать Эльд (E) - фото 1

Диван-кровать Эльд (E)

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Характеристики товара

Описание

Диван-кровать Эльд (E) - эргономичный диван-кровать средней жесткости размером 247х95 сантиметров и высотой спинки 80 сантиметров. Механизм «Тик-Так» позволит быстро и без затруднений подготовить удобное спальное место размером 150х200 см. Наполнители пенополиуретан и пружинное основание «змейка» обеспечат вас комфортным отдыхом после тяжелого дня. Диван выполнен в стильном и эргономичном дизайне, он отлично впишется в интерьер вашей гостиной.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Длина2470 мм
  • Глубина950 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветсерый

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