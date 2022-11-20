Характеристики товара
Описание
эргономичный диван-кровать средней жесткости размером 247х95 сантиметров.
Механизм «Тик-Так» позволит быстро и без затруднений подготовить удобное спальное место размером 150х200 см. Наполнители пенополиуретан и пружинное основание «змейка» обеспечат вас комфортным отдыхом после тяжелого дня. Диван выполнен в стильном и эргономичном дизайне, он отлично
впишется в интерьер вашей гостиной
Ширина 247
Глубина 95
Высота 80
Ящик для белья Да
Каркас Массив, мебельный щит
Наполнение ППУ
Наполнение подушек Холофайбер
Съемный чехол Да
Жесткость Средний
Размер спального места 150*200
Механизм Тик-так
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина2470 мм
- Глубина950 мм
- Длина спального места2000 мм
- Ширина спального места1500 мм
- Материал каркасамассив дерева