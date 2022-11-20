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Диван-кровать Эльд П-образный - фото 1Диван-кровать Эльд П-образный - фото 2Диван-кровать Эльд П-образный - фото 3

Диван-кровать Эльд П-образный

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Характеристики товара

Описание

Диван-кровать Эльд П-образный - комфортабельный и просторный диван средней жесткости размером 421х203 сантиметров со спинкой высотой 80 сантиметров. Сидения наполнены пенополиуретаном и обладают основанием пружинная «змейка», что гарантирует максимально комфортный отдых. Механизм «Тик-Так» позволит быстро и без затруднений подготовить удобное спальное место размером 153х377 см. Данная модель выполнена в эргономичном, современном дизайне и отлично впишется в интерьер вашей комнаты.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Длина4210 мм
  • Глубина2030 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветсиний

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