Характеристики товара
Описание
Диван-кровать Эльд П-образный - комфортабельный и просторный диван средней жесткости размером 421х203 сантиметров со спинкой высотой 80 сантиметров. Сидения наполнены пенополиуретаном и обладают основанием пружинная «змейка», что гарантирует максимально комфортный отдых. Механизм «Тик-Так» позволит быстро и без затруднений подготовить удобное спальное место размером 153х377 см. Данная модель выполнена в эргономичном, современном дизайне и отлично впишется в интерьер вашей комнаты.
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Длина4210 мм
- Глубина2030 мм
- Материал каркасадерево
- Цветсиний