Характеристики товара
Описание
Диван-кровать Эльд – эргономичный диван-кровать средней жесткости размером 267х95 сантиметров и высотой спинки 80 сантиметров. Механизм «Тик-Так» позволит быстро и без затруднений подготовить удобное спальное место размером 150х200 см. Наполнители пенополиуретан и пружинное основание «змейка» обеспечат вас комфортным отдыхом после тяжелого дня. Диван выполнен в стильном и эргономичном дизайне, он отлично впишется в интерьер вашей гостиной.
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Длина2670 мм
- Глубина950 мм
- Материал каркасадерево
- Цветсерый