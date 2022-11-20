Характеристики товара
Описание
Диван-кровать Эльд с шезлонгом - комфортабельный диван-кровать средней жесткости размером 347х177 сантиметров и высотой спинки 80 сантиметров. Наполнитель ППУ и пружинная «змейка» равномерно распределяют вес человека по поверхности дивана. Механизм «Тик-Так» позволит быстро и без затруднений подготовить удобное, а главное просторное спальное место. Диван выполнен в стильном и эргономичном дизайне, он отлично впишется в интерьер вашей гостиной.
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Длина3470 мм
- Глубина1770 мм
- Материал каркасадерево
- Цветсерый