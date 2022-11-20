Товар в корзине. Перейти
Диван-кровать Эльд с шезлонгом - фото 1Диван-кровать Эльд с шезлонгом - фото 2Диван-кровать Эльд с шезлонгом - фото 3

Диван-кровать Эльд с шезлонгом

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван-кровать Эльд угловой
Диван-кровать Эльд угловой
Следующий Диван Камфи 3-х местный (А)
Диван-кровать Эльд угловой

Характеристики товара

Описание

Диван-кровать Эльд с шезлонгом - комфортабельный диван-кровать средней жесткости размером 347х177 сантиметров и высотой спинки 80 сантиметров. Наполнитель ППУ и пружинная «змейка» равномерно распределяют вес человека по поверхности дивана. Механизм «Тик-Так» позволит быстро и без затруднений подготовить удобное, а главное просторное спальное место. Диван выполнен в стильном и эргономичном дизайне, он отлично впишется в интерьер вашей гостиной.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Длина3470 мм
  • Глубина1770 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветсерый

Похожие товары

Диван угловой БостонНастоящее фото товара Диван угловой Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
13

Диван угловой Бостон

Диван большой, угловойНастоящее фото товара Диван большой, угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена
14

Диван большой, угловой

Диван угловой АккордеонНастоящее фото товара Диван угловой Аккордеон, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена
14

Диван угловой Аккордеон

Диван Честер угловойНастоящее фото товара Диван Честер угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от85 300
Оптовая цена
13

Диван Честер угловой

Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)Настоящее фото товара Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
от81 700
Оптовая цена
12

Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)

Настоящее фото товара Диван угловой Танами, произведённого компанией ChiedoCover
от99 990
Оптовая цена
12

Диван угловой Танами

Настоящее фото товара Диван из ротанга угловой Агирре, белый, произведённого компанией ChiedoCover
24 990
Оптовая цена
8

Диван из ротанга угловой Агирре, белый

Настоящее фото товара Диван из ротанга угловой Агирре, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
32 990
Оптовая цена
13

Диван из ротанга угловой Агирре, шоколад

Настоящее фото товара Модуль VEIL 1-местный угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от31 390
Оптовая цена
8

Модуль VEIL 1-местный угловой

Настоящее фото товара Модуль VEIL 2-х местный угловой левый, произведённого компанией ChiedoCover
от44 490
Оптовая цена
13

Модуль VEIL 2-х местный угловой левый

С этим товаром покупают
Стол Лидер 5Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
18

Стол Лидер 5

Стол Лидер 6Настоящее фото товара Стол Лидер 6, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
7

Стол Лидер 6

Диван модульный с каретной стяжкойНастоящее фото товара Диван модульный с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
от14 900
Оптовая цена
6

Диван модульный с каретной стяжкой

Диван БостонНастоящее фото товара Диван Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена
5

Диван Бостон

Стул Хит 20ммНастоящее фото товара Стул Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
9

Стул Хит 20мм

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
11

Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый

Чехол 76 PremiumНастоящее фото товара Чехол 76 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
13

Чехол 76 Premium

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
107Хит

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Стул Феникс Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69021
5 890 ₽Оптовая цена
125Хит

Стул Феникс Прозрачный, пластиковый

В наличии 208 шт.
Другие товары из разделамебель для спальни
Шкаф Классика №1Настоящее фото товара Шкаф Классика №1, произведённого компанией ChiedoCover
105 590
Оптовая цена
12

Шкаф Классика №1

Диван ДжинаНастоящее фото товара Диван Джина, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
14

Диван Джина

Тахта СолоНастоящее фото товара Тахта Соло, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена
15

Тахта Соло

Настоящее фото товара Пуф Бочонок, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
10

Пуф Бочонок

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 8 шт.
Комод в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара Комод в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от151 790
Оптовая цена
8

Комод в стиле лофт из массива сосны Баден