Характеристики товара
Описание
Диван-кровать Эльд угловой - эргономичный диван средней жесткости размером 321х199 сантиметров и оснащенный спинкой высотой 80 сантиметров. Сидения наполнены пенополиуретаном и обладают основанием пружинная «змейка», что гарантирует максимально комфортный отдых. Механизм «Тик-Так» позволит быстро и без затруднений подготовить удобное спальное место размером 150х200 см. Данная модель выполнена в эргономичном, современном дизайне и отлично впишется в интерьер вашей комнаты.
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Длина3210 мм
- Глубина1990 мм
- Материал каркасадерево
- Цветсерый