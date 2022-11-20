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Диван-кровать Эльд угловой - фото 1Диван-кровать Эльд угловой - фото 2

Диван-кровать Эльд угловой

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Характеристики товара

Описание

Диван-кровать Эльд угловой - эргономичный диван средней жесткости размером 321х199 сантиметров и оснащенный спинкой высотой 80 сантиметров. Сидения наполнены пенополиуретаном и обладают основанием пружинная «змейка», что гарантирует максимально комфортный отдых. Механизм «Тик-Так» позволит быстро и без затруднений подготовить удобное спальное место размером 150х200 см. Данная модель выполнена в эргономичном, современном дизайне и отлично впишется в интерьер вашей комнаты.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Длина3210 мм
  • Глубина1990 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветсерый

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