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Диван-кровать Форте

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Диван-кровать Адрианна, фиолетовый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота980 мм
  • Длина2420 мм
  • Глубина880 мм
  • Материал каркасамассив дерева, береза, фанера

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